Чиновника администрации подозревают по двум статьям. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Следственный комитет Приморья привел детали скандального дела заместителя главы администрации Владивостока. Алексея Ляйфера подозревают в превышении полномочий и взятке в 300 тысяч рублей. Он может оказаться причастен к «гаражной схеме» вице-мэра столицы Приморья Натальи Соколовой и главы управления муниципальной собственности Армена Карапетяна, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По версии регионального СУ СК, с декабря 2021 года по январь 2022 года обвиняемый убедил находящегося в его подчинении начальника УМС администрации (по данным «КП», речь о Карапетяне) предоставить группе жителей в общую долевую собственность за плату земельный участок в целях дальнейшей эксплуатации 10 капитальных гаражей общей площадью 203,4 квадратов – без проведения каких-либо торгов. Наличие таких строений позволяет продавать участки с 95% скидкой (5% от кадастровой стоимости). Ранее в пресс-службе прокуратуры оценили ущерб в 20 миллионов рублей, в СК уточнили, что стоимость участка превышает 21 миллиона. Взятка, которую получил Ляйфер от юридического лица, составила 300 тысяч рублей.

– Следователи провели обыски в квартире фигуранта, а также по месту работы, где были изъяты средства связи, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В жилище также изъяты денежные средства в целях последующего ареста для обеспечения исполнения приговора, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета Приморья.

Напомним, Соколова и Карапетян в СИЗО. Ляйфера заключили под стражу на 2 месяца.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.