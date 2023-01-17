Пенсионер в Приморье взял кредит и перевел 350 тысяч рублей аферистам

Доверчивый пенсионер лишился крупной суммы денег. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приморье 66-летний мужчина стал жертвой мошенников и перевел им несколько сотен тысяч рублей. Крупной суммы у пенсионера не было, поэтому по рекомендации лжесотрудницы банка житель Артема взял кредит, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина обратился в полицию, где рассказал, что «сотрудница банка» позвонила ему на мобильный телефон. Она сообщила, что на него пытаются оформить потребительский кредит в размере 350 тысяч рублей. Когда пенсионер заявил, что он ничего не оформлял, то лжесотрудница посоветовала опередить мошенников: самому взять кредит, обналичить деньги и перевести их на «безопасный счет». Приморец следовал советам незнакомки, оформил кредит, снял 350 тысяч рублей и перевел их на абонентские номера телефонов мошенников.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям края, что банковские работники никогда не звонят клиентам и не просят сообщать им конфиденциальные данные.

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