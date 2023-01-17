Спортсмены «Ак Барса» одолели приморскую команду. Фото: ХК «Адмирал»

«Адмирал» сразился с «Ак Барсом» 16 января в Казани. Матч прошел в рамках Континентальной хоккейной лиги. Несмотря на сильнейшее противостояние, удача была на стороне соперника. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несмотря на то, что приморская команда активно начала игру, «распечатать» ворота «Ак Барса» спортсменам удалось только во втором периоде матча. Особо отличился Николай Чебыкин, а помогали ему Николай Елисеев и Либор Шулак – 1:0

Матч прошел в Казани. Фото: ХК «Адмирал»

Соперник уверено пытался отыграться в третьем периоде. Казанцы прессинговали «моряков», но сравнять шансы на победу им удалось лишь за одну минуту и шесть секунд до финального свистка. Перевел игру в овертайм Дмитрий Кагарлицкий – 1:1.

Овертайм победителя не выявил. На штрафные броски тренерский штаб «Адмирала» поставил Никиту Серебрякова, «Ак Барс» голкипера менять на стал. В серии буллитов соперник был удачливее. Воронков Дмитрий принес победу казанской команде – 2:1.

Следующая игра «моряков» пройдет 18 января. Приморские спортсмены сразятся с «Амуром» в Хабаровске.

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