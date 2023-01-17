Пост арестованного по подозрению во взятках замглавы Владивостока временно займет Константин Стоценко

Константин Стоценко. Фото: Администрация Владивостока

Обязанности замглавы администрации Владивостока Алексея Ляйфера, арестованного Фрунзенским районным судом на два месяца из-за подозрения во взятках и превышении полномочий, возьмет другой заместитель. Временно будет занимать этот пост Константин Стоценко, ответственный за управление муниципальной службы, работу со СМИ, делопроизводство, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

При этом еще весной 2021 года, до назначения на пост главы города Константина Шестакова, Стоценко покинул мэрию (курировал 11 направлений, включая внутреннюю политику). В команде Олега Гуменюка, бывшего главы администрации (сейчас в СИЗО, приговор вынесут 18 января), он не проработал и года.

Стоценко с 1991 по 1997 год работал начальником юридического отдела, а затем и представителем компании ТОО «Компания «Дальсо Ко.,Лтд.», филиала швейцарского ООО «Дальжен С.А.». В администрацию пришел в 2004 году, дослужился до заместителя главы. С 2016 по 2019 год был замдиректора владивостокского ФГКУ Росгранстрой.

Напомним, Алексей Ляйфер заключен под стражу по громкому делу о махинациях в реализации земельных участков. Судя по сообщениям следствия, управленец может быть связан с «гаражной схемой» бывшего вице-мэра Владивостока и начальника УМС города.

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