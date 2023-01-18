Суд отклонил апелляцию на приговор Сиротину, подельнику осужденного экс-мэра Владивостока

Сиротина признали виновным в посредничестве во взятках. Фото: Милана СОКОЛ

Приморский краевой суд отклонил жалобу на приговор приморскому предпринимателю Сергею Сиротину, получившему срок в четыре года колонии со штрафом в 62,2 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на суд.

В ноябре 2022 года, писала «КП», бизнесмен получил реальный срок, а его штраф составил двукратную сумму взяток (свыше 31 миллиона рублей он передал осужденному экс-главе Владивостока Олегу Гуменюку, приговор чиновнику огласили 18 января). Преступления зафиксировали в период с 2018 по февраль 2021-го. Решение суда относительно Сиротина оставили в итоге без изменений.

Олег Гуменюк, напомним, проведет в колонии строгого режима из-за взяток, которые он получал за общее покровительство МБУ «Некрополь», 16,5 лет. Суд обязал его выплатить 150 миллионов рублей штрафа и лишил возможности занимать госдолжности еще на 12 лет после истечения срока приговора. Экс-мэр заявил, что Сиротин оклеветал его, а сам предприниматель, как известно редакции, заключил досудебную сделку со следствием.

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