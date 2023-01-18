Более 1700 лыжных комплектов закупят в Приморье к зимнему сезону 2023-2024 года

Покататься на лыжах смогут гости и жители 19 муниципалитетов Приморья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье началась подготовка к зимнему сезону 2023-2024 года. Для развития массового спорта в крае предусмотрены субсидии на приобретение спортивного инвентаря. Более 1700 лыжных комплектов получат муниципалитеты, а стоимость их будет превышать 53 с половиной миллиона рублей, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов рассказал, что в прошлом году за счет краевого бюджета было приобретено более 1400 лыжных комплектов, пользоваться которыми могут гости и жители 15 муниципалитетов. До конца зимнего сезона закупят еще 745 комплектов, а продолжится приобретение инвентаря для занятий спортом зимой 2024 года:

– На 2023 год в краевом бюджете предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для развития массового спорта в общем объеме более 53,6 миллиона рублей, в том числе на приобретение 1739 лыжных комплектов в 19 муниципальных образований края для подготовки к зимнему сезону 2023-2024 года.

Жан Кузнецов отметил, что комплекты включают лыжи, палки и ботинки с креплениями.

– Любой дешевый инвентарь служит недолго. По факту лыжи есть, ломается крепление, тратится много времени на их перестановку. Население недовольно. Поэтому покупать спортивный инвентарь надо качественный. Да, он будет стоить несколько дороже, но он более долговечен. Будет приносить людям радость от занятий спортом, от массовых мероприятий, которые проводятся по субботам и воскресеньям в каждом муниципальном образовании, – сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Глава Приморья поручил внимательнее подходить к выбору спортивного инвентаря и покупать качественную продукцию для гостей и жителей края.

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