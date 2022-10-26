С приходом зимы горнолыжные базы начнут оснежать свои склоны. Фото: Антон БЛОХИН

Жители Приморья не меньше сахалинцев и камчадалов любят зимой покататься на лыжах и сноуборде. Зимний сезон 2022-2023 уже близко, поэтому «Комсомольская правда – Владивосток» собрала топ-8 горнолыжных баз, где обязательно будет снег, а также можно и нужно опробовать зимние виды спорта, активно отдохнуть и при этом не выезжать за пределы родного Приморского края.

АЛЕКСЕЕВКА

Партизанский район, село Сергеевка

Горнолыжная база относится к разряду небольших, лучше всего подходит тем, кто только осваивает горные лыжи и сноуборд.

Есть три спуска, протяженность самого длинного – 900 метров, при перепаде высот – 110 метров. Один из склонов относится к категории учебных. Трассы освещены, поэтому можно катать даже в вечернее время. К вершине ведет один бугельный подъемник. Новички могут воспользоваться услугами опытных инструкторов и при необходимости арендовать снаряжение в пункте проката.

На территории горнолыжного склона есть двухэтажный гостиничный корпус – один четырехместный, четыре шестиместных номера. А еще тюбинговая трасса, каток и баня вместительностью до восьми человек.

Открытие сезона запланировано в 20-х числах декабря. Однако база работает только с пятницы по воскресенье.

Горнолыжка «Алексеевка» в Партизанском районе. Фото: Антон БЛОХИН

ВОСТОК-АРСГОРА

Город Арсеньев, гора «Обзорная»

«Восток-Арсгора» – структурное подразделение Краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) при министерстве физической культуры и спорта Приморья. Горнолыжная база неизменно является местом проведения соревнований различного уровня, в том числе региональных.

К услугам гостей открыты три трассы с перепадом высот до 460 метров и длиной склона до 2000 метров. На курорте работают инструкторы по горным лыжам и сноуборду, пункт проката снаряжения, каток.

Сами спуски, которые рассчитаны на спортсменов высокого уровня подготовки, – достаточно длинные и сложные. Для начинающих райдеров оборудована учебная трасса. Есть система оснежения, трасса для катания на санках, тюбингах и два подъемника. На территории базы работает уютное кафе, теплушка, прокат лыж, тюбингов, сноубордов, камера хранения и бесплатная автостоянка.

«Восток-Арсгора» планирует начать сезон уже в середине декабря.

«Восток-Арсгора» в Арсеньеве. Фото: Антон БЛОХИН

ГРИБАНОВКА

Шкотовский район, село Анисимовка, улица Дачная, 6

Горнолыжная база «Грибановка» находится в экологическом районе, заповеднике Приморского края. Воздух и вода отличаются высокой чистотой, а само пребывание здесь хорошо сказывается на здоровье.

Склон оборудован двумя подъемниками, общая длина которого 700 метров, а ширина – 50. Перепад 156 метров. Снег преимущественно искусственный, но и естественно выпавший также есть. Новички могут попробовать свои силы на учебной трассе.

При необходимости можно арендовать снаряжение в пункте проката или купить в специализированном магазине. Начинающие лыжники, сноубордисты могут воспользоваться услугами опытных инструкторов.

Также на базе есть возможность остановиться на ночлег в мини-отеле. На территории комплекса есть теплые туалеты, душ и баня.

Запуск зависит от снега, ориентировочно 4-5 декабря.

«Грибановка» – горнолыжка у подножия Фалазы. Фото: Антон БЛОХИН

КОМЕТА

Город Владивосток, улица Шевченко, 202

Центр зимнего отдыха «Комета» – самый быстро развивающийся горнолыжный курорт региона. Здесь есть все: подготовленные горнолыжные спуски, трасса для беговых лыж, прокат оборудования, большой каток, тюбинг-парк, кафе, площадки для пикника, гостевые домики, пейнтбольный клуб и горнолыжная школа с профессионально подготовленными инструкторами.

Здесь регулярно проводятся соревнования различного уровня по горнолыжным видам спорта. Центр несколько раз получал звание «лучшего курорта Дальнего Востока» на международном конгрессе горнолыжной индустрии.

Три горнолыжные трассы разных по уровню сложности и протяженности. На каждой установлен подъемник и пропускная система. Начинающие лыжники и сноубордисты могут воспользоваться услугами опытных инструкторов.

Желающие приехать на несколько дней смогут остановиться в одной из гостиниц или в коттеджном поселке, расположенных неподалеку от центра «Комета».

Сезон ориентировочно стартует с 3 декабря и продлится до 15 марта, если не подведет температурный режим.

Центр отдыха «Комета» недалеко от Владивостока. Фото: Антон БЛОХИН

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Город Владивосток, Советский район, Главная улица, 52

Единственные в Приморье кресельный и тюбинговый подъемники, естественное и искусственное оснежение, два горнолыжных склона – 550 метров и 700 метров, три тюбинговые трассы, снежная горка для малышей, каток, прокат любого инвентаря и опытные инструкторы – все это есть на этой горнолыжке.

На территории базы гостиничный комплекс с номерами различных категорий, два зала ресторана, кафе быстрого питания и банный комплекс, где можно хорошо прогреться в парных и продолжить свой насыщенный день с пользой для здоровья.

«Лесная поляна» открывает горнолыжные склоны в середине декабря.

«Лесная поляна» в черте Владивостока. Фото: Антон БЛОХИН

МЕДВЕЖЬЯ ДОЛИНА

Пожарский район, село Светлогорье

Для любителей горнолыжного спорта и сноубординга оборудованы две трассы длиной 1600 и 2000 метров с перепадом высоты до 400 метров.

В верхней части трасса сложна, больше предназначена для опытных спортсменов. Средняя часть спуска легче, где уверенно будут себя чувствовать те, кто давненько стоит на лыжах. Нижняя – не крутая и широкая, как раз для начинающих. К началу спуска спортсменов доставляет бугельные подъемники.

Начинающие лыжники и сноубордисты могут воспользоваться услугами опытных инструкторов. При необходимости можно арендовать снаряжение в пункте проката. Перекусить и остановиться на ночь можно в поселке Светлогорье, который находится недалеко от самой «Медвежьей долины».

Точная дата запуска сезона пока неизвестна, ориентировочно в начале декабря, все зависит от снегопадов.

С-НЕЖНАЯ

Шкотовский район, деревня Лукьяновка

Для любителей горных лыж и сноубординга здесь оборудованы спуски, идеально подходящие для спортсменов со средним уровнем подготовки и новичков.

Два склона, длина трасс 500 и 600 метров, ширина 60 метров, а перепад высот 117 метров. Три трассы для фрирайда, протяженностью – 350, 450, 800 метров.

Отдельно оборудована трасса для детей. Сделаны спуски для любителей тюбинга и санок. Работают два буксировочных подъемника. При необходимости можно арендовать снаряжение в пункте проката. Начинающие лыжники и сноубордисты могут воспользоваться услугами опытных инструкторов.

Остаться на ночь или на несколько дней можно в коттедже. Въезд и услуги автостоянки бесплатно. Перекусить и согреться есть возможность и в кафе.

Лыжную базу отдыха «С-Нежная» планируют открыть в начале декабря.

СИНЯЯ СОПКА

Город Артем, массив горы Синяя

Современный горнолыжный центр действует на базе «Центра зимних видов спорта» города Артем. Уникальное расположение, рельеф, перепад высот. Центр ориентирован на несколько основных видов спорта в зимнее время – горные лыжи и сноуборд, лыжная акробатика и фристайл.

В «Синей сопке» есть три разработанных горнолыжных трассы. Но уже второй год работает только учебный склон длиной 350 метров.

На вершины горнолыжников и сноубордистов доставляют два бугельных подъемника. Также на учебном склоне работает инструктор. В прокат можно взять только лыжи и сноуборд.

На территории есть кафе, оно теплое, просторное, с удобными большими столами и лавочками, напротив кафе – каток.

Открытие нового зимнего сезона, при удачном стечении обстоятельств, запланировано на 28 декабря.

«Синяя сопка» собственной персоной. Фото: Михаил ОРЕХОВ

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