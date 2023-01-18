Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток18 января 2023 8:06

Нововведения на дорогах удивят приморских водителей

Дорожные знаки изменят схему движения на нескольких улицах Владивостока
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Причиной изменения схемы движения стали обращения приморцев.

Причиной изменения схемы движения стали обращения приморцев.

Фото: Сергей ЛАНИН

Движение на нескольких улицах Владивостока изменится из-за обращений местных жителей в управление дорог администрации. Приморским водителям стоит быть внимательнее, ведь новые знаки появятся в городе в ближайшее время, сообщили в мэрии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– По просьбе местных жителей провели внеплановый мониторинг дорожной ситуации. Пожелания горожан были поддержаны. Для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта на данных участках установим знаки, ограничивающие остановку и стоянку машин вдоль проездов, – рассказали специалисты управления дорог.

Район Снеговой Пади. Фото: управление дорог.

Район Снеговой Пади. Фото: управление дорог.

Появятся нововведения в районе Волховской, 29, Коммунаров, 35, Крыгина, 40, Невской, 13, Чкалова, 10 и Снеговой, 105, 105а, 111, 113, 42 и 70.

Схема движения около улицы Чкалова. Фото: управление дорог.

Схема движения около улицы Чкалова. Фото: управление дорог.

Помимо дорожных знаков будут смонтированы таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Специалисты добавили, что в районе Снеговой Пади требования новых знаков будут действовать только на водителей большегрузного транспорта.

Новые знаки появятся на улице Невской. Фото: управление дорог.

Новые знаки появятся на улице Невской. Фото: управление дорог.

Изменится движение вдоль улицы Леонова. Фото: управление дорог.

Изменится движение вдоль улицы Леонова. Фото: управление дорог.

Приморским водителям следует быть внимательнее. Фото: управление дорог.

Приморским водителям следует быть внимательнее. Фото: управление дорог.

Напомним, «Комсомолка» писала, что глобальная реконструкция и строительство дорог и развязок во Владивостоке начнется в 2023 году. Пройдут они во многих районах города, а их цель – избавить город от автомобильных пробок.

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке планируется строительство и реконструкция развязок и дорог

Данная мера поможет избавить столицу Приморья от автомобильных пробок (подробнее)

Остановки, полосы, широкие тротуары. Движение на Второй Речке во Владивостоке кардинально изменится

В ЦОДД Владивостока объяснили, как расширение дороги в районе кольца Багратиона до 4 полос оптимизирует движение (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.