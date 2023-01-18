Причиной изменения схемы движения стали обращения приморцев.
Фото: Сергей ЛАНИН
Движение на нескольких улицах Владивостока изменится из-за обращений местных жителей в управление дорог администрации. Приморским водителям стоит быть внимательнее, ведь новые знаки появятся в городе в ближайшее время, сообщили в мэрии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
– По просьбе местных жителей провели внеплановый мониторинг дорожной ситуации. Пожелания горожан были поддержаны. Для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта на данных участках установим знаки, ограничивающие остановку и стоянку машин вдоль проездов, – рассказали специалисты управления дорог.
Район Снеговой Пади. Фото: управление дорог.
Появятся нововведения в районе Волховской, 29, Коммунаров, 35, Крыгина, 40, Невской, 13, Чкалова, 10 и Снеговой, 105, 105а, 111, 113, 42 и 70.
Схема движения около улицы Чкалова. Фото: управление дорог.
Помимо дорожных знаков будут смонтированы таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Специалисты добавили, что в районе Снеговой Пади требования новых знаков будут действовать только на водителей большегрузного транспорта.
Новые знаки появятся на улице Невской. Фото: управление дорог.
Изменится движение вдоль улицы Леонова. Фото: управление дорог.
Приморским водителям следует быть внимательнее. Фото: управление дорог.
Напомним, «Комсомолка» писала, что глобальная реконструкция и строительство дорог и развязок во Владивостоке начнется в 2023 году. Пройдут они во многих районах города, а их цель – избавить город от автомобильных пробок.
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