Доверчивая пенсионерка из Приморья передала лжекурьеру больше 100 тысяч рублей

Юной мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приморье задержали мошенницу, которая обманула пенсионерку и присвоила больше 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД по краю, злоумышленница действовала по схеме «Ваш родственник попал в беду».

На уловку аферистов попала 74-летняя жительница Уссурийска. Ей позвонили с неизвестного номера и рассказали, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионерка должна передать родственнике деньги через курьера.

Женщина отдала 110 тысяч рублей, позвонила родным и узнала, что никто в аварию не попадал. Она поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию. Сотрудники ведомства задержали курьера, которым оказалась 18-летняя жительница Уссурийска.

В отделе полиции девушка рассказала, что она действовала по указанию незнакомцев, которые в Интернете предложили ей работу. 5% нелегального заработка он оставила себе, остальную часть перевела на счета своих «начальников». Во время обыска квартиры у нее забрали мобильный телефон и банковскую карту.

На девушку завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенном в значительном размере). В качестве наказания нарушительнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается, так как полицейским предстоит выяснить, кто организовал эту мошенническую схему.

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