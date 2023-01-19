Приморье привлекает туристов. Фото: Марина БУНАКОВА

Приморье вошло в десятку лучших регионов России Национального туристического рейтинга за 2022 год, гордо заняв седьмое место. Это единственный дальневосточный регион, который стабильно входит в «золотую» группу лидеров рейтинга, сообщили в правительстве края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В краевом туристко-информационном центре рассказали, что главная цель Национального рейтинга – выявить лучшие регионы с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности, потенциала и популярности среди отечественных и иностранных путешественников. Чтобы выявить лучшие регионы эксперты проводят исследования, основой которых становятся упоминания в СМИ, анализ статистических данных и специальные отчеты, а также динамика развития субъектов. По всем показателям Приморский край занял седьмое место по России и вошел в десятку лидеров.

Авторы рейтинга оценивали также уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, популярность у туристов, интерес к региону в интернете и так далее. Всего профессионалы выбирают лучшие регионы по девяти критериям.

Следует отметить, что по итогам исследований самым популярным местом для отдыха стал Краснодарский край. Второе место заняла Московская область, третье – Москва, четвертое – Санкт- Петербург, а замыкает пятерку – Республика Крым. Уже многие годы Нижний Новгород находится на шестом месте, а расположился на седьмом – Приморский край, став единственным регионом Дальнего Востока в первой десятке.

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