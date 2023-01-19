Нарушителями стали 6100 приморских водителей. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Более 42 тысяч человек воспользовались услугами платных парковок с момента их открытия во Владивостоке. В «Цифровом Приморье» рассказали, что многие приморцы нарушают правила пользования площадками. Ими стали 6100 водителей, которые получили штрафов на сумму почти 2,6 миллиона рублей. Однако оплачено из них всего 640 тысяч рублей, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Большинство местных жителей до сих пор не умеют пользоваться платными парковками, поэтому и получают штрафы за неоплату. Однако есть злостные и принципиальные нарушители, задолжавшие крупные суммы.

Составляет штраф за неоплату парковки 1500 рублей, а за повторное нарушение – 3000 рублей. По закону оплатить его необходимо в течение 60 дней, иначе информация поступит в службу судебных приставов.

– Мы надеемся, что как только водители-нарушители получат первые штрафы, они будут гораздо внимательнее относиться к дорожным знакам и информационным табличкам и оплачивать парковку вовремя, – отметили специалисты мэрии.

Напомним, «Комсомолка» писала, что все платные парковки заработали во Владивостоке в конце декабря 2022 года. Работают они по будням с восьми утра до семи вечера. Оставить свою машину на определенных зонах можно бесплатно ночью, в выходные и праздничные дни.

ПО ТЕМЕ:

Все платные парковки заработают 26 декабря во Владивостоке

«Комсомолка» публикует список адресов и цен на парковку в приморской столице (подробнее)

Оплатить парковку во Владивостоке теперь смогут и владельцы iPhone

Приложение «Цифровое Приморье» появилось в магазине App Store (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.