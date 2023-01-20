В Приморье планируют ликвидировать три муниципальных района

Проект рассмотрят депутаты ЗС ПК. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Черниговский район в Приморье присоединился к муниципальной реформе. Его планируют преобразовать в округ.

Согласно документам, которые появились на сайте Законодательного собрания в Приморье, сельские поселения Дмитриевское, Реттиховское, Снегуровское и Сибирцевское хотят объединить в Черниговский муниципальный округ. Административный центр не изменится, им останется село Черниговка.

Законодательное собрание рассмотрит предложенный проект на заседании 24 января. В этот же день решится судьба Партизанского и Шкотовского районов, которые также подали заявление на преобразование в округа.

Если депутаты одобрят решение, в Приморье появится 16-й муниципальных округов. В ноябре 2022 года под реформу попал Яковлевский район, который стал 13-м округом. На реализацию идеи потребовалось около 3,9 миллиона рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.