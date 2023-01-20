Сильное пламя поглотило алкогольный склад в Приморье

Причины пожара пока неизвестны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели МЧС ликвидируют крупное возгорание склада в Артеме. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ведомства, тревожный звонок о пожаре поступил специалистам в 14:38. Оказалось, что в Артеме на улице Уткинская загорелся алкогольный склад.

По предварительной информации, когда пожарные прибыли к зданию, огонь охватил крышу на площади около 500 квадратных метров. На месте работают 34 человека личного состава и девять единиц техники. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

ОБНОВЛЕНИЕ:

По словам представителей ведомства, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

Напомним, что не так давно в Дальнегорске пламя уничтожило 200 квадратных метров слесарной мастерской, никто не погиб и не пострадал. Во время другого крупного пожара во Владивостоке спасли 37 человек и кота. После этого случая в мэрии приморской столицы сделали важное заявление.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.