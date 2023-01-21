ГИБДД Приморья обратилась к местным автомобилистам

В Приморье Госавтоинспекция просит автомобилистов воздержаться от поездок. Фото: Иван Макеев

В Приморье ГИБДД просит автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с аномальными холодами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Местные синоптики предупредили жителей и гостей края об аномально холодной погоде. На период с 21 по 26 января даже объявлено штормовое предупреждение. По данным метеорологов, ожидается вторжение холодной арктической воздушной массы, которая повлечет за собой аномально холодную погоду на большей территории края – в южных и восточных районах -35°С и ниже, в западных -40°С и ниже, в центральных -43°С и ниже. Такие значения ниже климатической нормы, которая свойственна для этого времени года.

Именно поэтому Управление госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю обратилось к автомобилистам с просьбой воздержаться от дальних поездок.

– В случае выезда за город водителям необходимо позаботиться о своей безопасности в пути: заправить полный бак топлива, взять с собой тёплые вещи, заряженный телефон и термос с горячим чаем.

Между тем, из-за аномальных морозов школьникам Владивостока и Артема разрешили свободное посещение. Такое решение приняли по рекомендациям КЧС, но в зависимости от погодных условий его могут изменить.

Напомним, что о погоде на последние десять дней января рассказывал глава Примгидромета Борис Кубай. По информации синоптика, самый пик аномальных холодов ожидается 24 января, столбики термометров могут опуститься до -25°C и ниже, а на севере края – ниже -45°C.

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