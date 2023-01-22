Сколько их тут: в Приморье десятки рыбаков выехали на хрупкий лед несмотря на запреты

Рыбаков не пугает мороз на улице. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Аномальные холода и штрафы не пугают приморских рыбаков. Несмотря на запреты и огромные трещины на льду, они выехали за навагой в воскресенье, 22 января. Очевидцы возмущены поведением жителей и гостей Приморья. Информации о пострадавших и погибших еще не поступало. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Десятки машин на льду заметили владивостокцы воскресным утром в районе Чайки и Седанки. «Комсомолка» делится кадрами с места событий.

На видеозаписи только возле берега «Седанки» уже виднеется не менее пяти машин, которые гоняют прямо по колее. Кроме того, очевидцы отмечают, что лед уже надломлен, а над водой стоит дымка.

Спасатели и администрация города предупреждала водителей о запрете выезда на лед. Несмотря на то, что каждую зиму автомобили оказываются под водой, приморцы продолжают нарушать закон. Не пугают рыбаков и огромные трещины, даже наступать на которые опасно для жизни.

Напомним, «Комсомолка» писала, что специалисты уже провели рейды на острове Русский и наказали трех нерадивых водителей. В ближайшее время им придут штрафы за выезд на лед, которые составят от 1000 рублей.

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