Январские морозы сотворили чудо: красота природного явления поразила приморцев

Пар «укутал» многоэтажки города. Фото: принтскрин видео.

Аномальные холода и резкие перепады температур в Приморье в воскресенье, 22 января, стали причиной парения моря. Заметили красивое природное явление жители и гости Владивостока в районе бухты Золотой Рог. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Утром во Владивостоке синоптики отмечали понижение температуры до -23 градусов по Цельсию. Усугублял ситуацию и сильный северно-западный ветер. Однако те, кто в непогоду все-таки вышел на улицу, вблизи наблюдали красивое природное явление. Клубы пара поднимались над морем в районе бухты Золотой Рог.

Напомним, «Комсомолка» писала, о резком похолодании во второй декаде января 2023 года. Столбики термометров достигнут -40 градусов по Цельсию, а в некоторых районах Приморского края возможен небольшой снег.

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