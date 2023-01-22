Январские морозы сотворили чудо: красота природного явления поразила приморцев

Пар «укутал» многоэтажки города.
Фото: принтскрин видео.
Аномальные холода и резкие перепады температур в Приморье в воскресенье, 22 января, стали причиной парения моря. Заметили красивое природное явление жители и гости Владивостока в районе бухты Золотой Рог. Подробности – в материале «Комсомольской правды».
Утром во Владивостоке синоптики отмечали понижение температуры до -23 градусов по Цельсию. Усугублял ситуацию и сильный северно-западный ветер. Однако те, кто в непогоду все-таки вышел на улицу, вблизи наблюдали красивое природное явление. Клубы пара поднимались над морем в районе бухты Золотой Рог.
Напомним, «Комсомолка» писала, о резком похолодании во второй декаде января 2023 года. Столбики термометров достигнут -40 градусов по Цельсию, а в некоторых районах Приморского края возможен небольшой снег.
ПО ТЕМЕ:
Жгучий мороз и ветер ожидаются в Приморье 22 января
В некоторых районах края в воскресенье пройдет небольшой снег (подробнее)
Сайлент Хилл по-приморски: клубы пара заволокли море и портовые корабли
Жителей Владивостока поразил густой пар, образовавшийся из-за перепада температур (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.