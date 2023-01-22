Синоптики предупредили приморцев об опасном явлении ночью с 22 на 23 января

Еще один «сюрприз» подарит погода Приморью. Фото: telegram-канал @svodka_25.

Опасное природное явление начнется в Приморье ночью с 22 на 23 января. Быстрое обледенение судов начнется на побережья Японского моря и продлится в течении трех суток, сообщили в «Примгидромет». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Синоптики рассказали, что произойдет обледенение в северно-западной части Японского моря из-за вторжения холодной воздушной массы на побережье Приморского края. Сопутствовать этому будет северный и северно-западный ветер более 20 метров в секунду, а сохраняться опасное явление будет на протяжении трех суток.

Напомним, «Комсомолка» писала, что парение моря наблюдалось в Приморье 22 января. Причиной поражающего своей красотой явления были аномальные холода и сильные ветра.

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