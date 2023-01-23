Из-за этого тигры стали выходить к людям: в Приморье опасно уменьшилась популяция кабана

В 2020 году численность кабана упала из-за африканской чумы. Фото: Дмитрий БРУШКО

В Приморском крае опасно уменьшилась популяция кабана, которые являются пищевой базой для амурского тигра. Из-за этого в правительстве приняли решение запретить все виды охоты на это животное до 30 сентября 2025 года. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края отметили, что амурский тигр смог переориентироваться на другие виды копытных. Это произошло еще в 2020 году, когда в крае было найдено 68 очагов африканской чумы свиней.

Дальнейшее уменьшение популяции также может негативно сказаться на тигре. Поэтому появился запрет на охоту.

– Это временное решение, которое ослабит антропогенный пресс на популяцию кабана, - рассказал Константин Степанов, глава ведомства.

Напомним, что в последнее время амурские тигры стали активнее выходить к людям. Возможно, это также связано с сокращением численности дикого кабана. Недавно «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что тигр загрыз двух собак около Дуная, еще один хищник терроризировал в конце декабря жителей Шкотовского района.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.