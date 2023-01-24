Разлетелось молниеносно: приморское видео с тиграми шокировало американцев

Руки мужчин дрожали, когда хищники преградили автомобилю дорогу. Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях распространилось видео с тремя тиграми на трассе в Приморье. Оценили кадры даже иностранцы: американцы выразили свой восторг и ужас от происходящего в комментариях записи. Позже выяснилось, что видеозапись оказалась фейком, но несмотря на это местные СМИ и известные блогеры продолжают ее репостить. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Опубликовал видео из «Находки» знаменитый приморский и американский морской биолог Василий Калашников во время своего путешествия по краю. Кроме того, он автор большого количества книг на китайском, японском, английском и русском языках, поэтому оценили запись жители не менее четырех стран. Приморцев выход тигров к людям не особо удивил, ведь ранее нежданные встречи нередко происходили в различных районах края, но иностранцы были шокированы увиденным. Запись успела набрать популярность, прежде чем в январе 2023 года выяснилось, что это – фейк.

Центр «Амурский тигр» сообщил, что снятое якобы 23 января видео оказалось двухлетней давности. Оно было опубликовано в аккаунте организации еще 15 февраля 2021 года, а происходило все на севере края, но и тогда в актуальности записи у многих экспертов были большие сомнения. Несмотря на это, очередная «вспышка» фейка с тиграми была 9 декабря 2022 года.

Где и когда определенно были сняты кадры с тремя тиграми до сих пор остается загадкой. Но то, что это было в Приморье, для многих людей остается фактом. Ведь жители края нередко встречаются с краснокнижными кошками, а страдают от этого их сторожевые псы.

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