Плашкоут на остров запустили лишь 17 января. Фото: Правительство Приморского края

Инфраструктуру скандально известного острова Путятина во Владивостоке модернизируют под контролем губернатора Олега Кожемяко. Уже увеличено число рейсов плашкоута СП «Путятин» до четырех в день, на территорию доставлен трактор, в будущем – завезут грейдер, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.

На остров передадут и санитарный транспорт. При этом в пресс-службе отметили: цены, по данным краевого минздрава, на препараты в аптеках поселка снизились. Об этом «КП» спросила местных и узнала о противоречиях. В качестве аптеки пока выделено лишь одно помещение в амбулатории. Ассортимент лекарств остается крайне низким – многое можно купить только на материке. При этом фармацевт в учреждении – местный терапевт, которая ушла в отпуск. Де-факто, выходит, и аптека простаивает. В общем, в будущее вновь смотрят с надеждой. Наказы губернатора выполняет временно назначенная на пост главы поселка Путятин Анна Бакланова. Эту должность ранее неожиданно покинула Людмила Полубояркина, хотя держалась за нее несколько десятков лет.

Ремонт электросетей обещают провести в 2023 году, а в следующем заняться капитальным ремонтом. Что именно станет объектом модернизации – пока не уточняется, но направят на него 20 миллионов рублей (напомним, работы на плашкоуте, который не ходил по морю полгода, обошлись в 14,5 миллиона). Стоит отметить, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что для местных привезут топливные расходники по приемлемой цене; занимаются этим коммерческие организации. 200 кубометров дров уже привезли.

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