На плашкоут на остров Путятина потратили вдвое больше денег, чем планировалось

Пирс на острове Путятина. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

В Приморье возбудили уголовное дело после прокурорской проверки из-за отсутствия транспортного сообщения между материком и островом Путятина. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе приморской прокуратуры, в мае 2021 года мэрия ЗАТО Фокино заключила контракт на организацию морских перевозок пассажиров по маршруту поселок Дунай – поселок Путятин. Однако из-за ремонта судна с июля 2022 года по январь 2023 года оно не работало.

По версии следствия, администрация ЗАТО Фокино с июля по декабрь 2022 года предоставила перевозчику четыре субсидии на 14,5 миллиона рублей, хотя изначально на его обновление выделили шесть миллионов рублей.

В итоге по материалам прокурорской проверки завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до четырех лет. Ведомство проконтролирует ход и результаты расследования.

Напомним, что уже несколько месяцев не менее 500 жителей острова Путятина были отрезаны от материка. Из-за отсутствия транспортного сообщения здесь произошло несколько трагедий. В пятницу, 13 января, скончалась мать троих детей. Близкая подруга женщины рассказала «Комсомолке» о том, каким человеком была погибшая. Также умер 73-летний местный житель, а его жена-инвалид не может похоронить тело.

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