Раздача чая пройдет 25 января. Фото: «Coffee Machine».

Аномальные морозы наблюдаются в Приморье в конце января 2023 года. Из-за холода у людей не заводятся автомобили, в школах ввели свободное посещение, во Владивостоке открылись пункты обогрева, а службы жизнеобеспечения перешли в режим повышенной готовности. Однако поднять настроение пешеходам и помочь им согреться в непростые дни решила известная сеть автокафе. «Кофемашина» бесплатно угостит облепиховым и ягодным чаем всех, кто передвигается по городу пешком в морозы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пройдет раздача чая 25 января в 16-ти автокафе Владивостока, а также в Дальнегорске, Большом Камне, Фокино, Находке, Екатериновке, Лучегорске, Шмаковке, Уссурийске (на Владивостокском шоссе и улице Герасимчука), Артеме, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Список мест во Владивостоке, где можно бесплатно взять горячий напиток:

– Катерная, 13а (по пути на остров Русский);

– Некрасовская, 38б (вниз от фуникулера);

– Всеволода Сибирцева, 42а (проспект Красоты);

– Чехова, 13а (Гоголя);

– Шилкинская, 3;

– Ладыгина, 2в («Зеленый угол»);

– Выселковая, 8в (Рудневский мост);

– Днепровская, 108 (БАМ);

– Камская, 1б;

– Окатовая, 68 (по пути на «Змеинку»);

– Добровольского, 14 (Тихая);

– Бестужева, 6а;

– Крыгина, 82а (остановка «Маяк»);

– Народный проспект, 20 («островок» внутри ТЦ);

– Луговая («островок» внутри ТЦ);

– Комсомольская, 2, строение 5 (на территории автомойки).

Взять горячий напиток можно до 12 ночи. Фото: «Coffee Machine»

Сотрудники автокафе уже ждут гостей, чтобы скрасить холодные будни и угостить их горячим чаем.

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