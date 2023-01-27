«Сибирь» одолела «Адмирал» 26 января во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Сильнейшее противостояние «Адмирала» и «Сибири» прошло 26 января во Владивостоке. Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приморские спортсмены активно атаковали сибиряков, но удача была на стороне соперника. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С первых секунд игры напряжение на трибунах возрастало. Ни одна из команд не собиралась отдавать победу. Стычки неоднократно возникали около ворот гостей, но приморским хоккеистам забить гол так и не удалось. Открыли счет сибиряки уже во втором периоде. На 24-й минуте Егор Спиридонов метнул шайбу мимо голкипера Никиты Серебрякова. После удвоил шансы на победу Тэйлор Бек – 2:0 в пользу соперника.

Спортсмены до последнего боролись за победу. Фото: ХК «Адмирал»

Проявили себя хоккеисты «Адмирала» уже после перерыва. В третьем периоде спортсмены бросились в атаку. Филигранным броском Либор Шулак пронзил ворота сибиряков на 46-й минуте матча, а затем, после паса капитана, Николай Чебыкин нанес удар и сравнял счет – 2:2.

«Моряки» атаковали гостей в третьем периоде. Фото: ХК «Адмирал»

Овертайм сильнейшего не определил, поэтому игра плавно перешла в серию буллитов. Удача была на стороне гостей. Победу «Сибири» принес бросок Александра Шарова – 3:2.

Следующий матч «Адмирала» и «Сибири» состоится во Владивостоке 28 января в 17:00 часов.

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