Жителей Приморья ждет теплое воскресенье 29 января

Жителям Приморья рассказали о потеплении 29 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский край остается под властью антициклона, специалисты «Примгидромета» обещают теплое воскресенье. Днем столбики термометров относительно субботних показателей поднимутся на пару градусов.

Во Владивостоке 29 января температурный фон, как ночью, так и днем станет на 2-3 градусов выше, чем накануне. До этого температура воздуха была -15...-18°C. Однако, не стоит спешить выходить на улицу без шапки, ожидается свежий северо-западный ветер.

Напомним, что погода в феврале будет незначительно отличаться от среднестатистической. По информации портала Gismeteo, в основном на протяжении всего последнего зимнего месяца 2023 года ожидается переменная облачность. В некоторые дни пройдут небольшие и умеренные осадки разной интенсивности, которые начнутся 15 февраля и закончатся только к 18 февраля. Объем выпавшего снега за это время будет незначительным, несмотря на протяженность. Снег с дождем синоптики прогнозируют на конец месяца, в самый теплый день всего периода – 27 февраля.

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