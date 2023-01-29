Пожар случился днем 29 января. Фото: newsartema

29 января в Артеме случился пожар в многоквартирном жилом доме, причина возгорания довольно нетипичная, очевидцы уверяют, что на третьем этаже вспыхнула квартира, потому что ее жильцу приспичило пожарить шашлык, не выходя из дома. О произошедшем узнали спасатели и прибыли на место в считаные минуты. Пожарные успели вынести из дымящейся гостинки пострадавшего 60-летнего мужчину и передали его медикам.

В пресс-службе МЧС не могут на данный момент подтвердить информацию, что пожар случился именно по этой причине, но и не отрицают. На данный момент на месте работают дознаватели МЧС России, а по факту произошедшего проводится проверка.

Стоит отметить, что до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 22 человека. А специалисты вывели на улицу не только подозреваемого в случившемся, но и девять человек, включая двух детей.

Отметим, в этот день также случился пожар во Владивостоке. В районе улице Борисенко загорелась шиномонтажная мастерская. В пресс-службе МЧС по Приморскому краю сообщили, что на момент прибытия пожарных она была полностью охвачена пламенем, внутри горели покрышки. В результате пожара мастерская уничтожена огнем на площади около 120 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

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