«Адмирал» взял реванш у «Сибири» на домашнем матче во Владивостоке

«Адмирал» взял реванш во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Спортсменам «Адмирала» удалось прервать серию из пяти поражений 28 января, одолев одну из сильнейших команд «Сибирь». Матч прошел во Владивостоке в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Итогом игры стал счет 5:4 в пользу «моряков», рассказали в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

После обидного поражения дома, хозяева хотели взять реванш, поэтому атаковать гостей они начали с первых минут матча. «Распечатал» ворота Данил Файзуллин на десятой минуте игры – 1:0. Соперник отступать не собирался: Никита Коротков сравнял шансы на победу спустя три минуты – 1:1. Однако к концу периода приморцам удалось вновь выйти вперед благодаря удару Николая Чебыкина – 2:1.

Соперник не сдавался и атаковал приморцев. Фото: ХК «Адмирал»

Второй период удивил болельщиков. Разъяренные сибиряки не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сначала метнул шайбу мимо голкипера «моряков» Вячеслав Основин, за две минуты до конца двадцатиминутки Тэйлор Бэк пронзил ворота «Адмирала» – 3:2.

В третьем периоде «Сибири» удалось удвоить преимущество. Особо отличился Александр Шаров – 4:2. Несмотря на большой отрыв и сильного соперника, отдавать победу приморские спортсмены не собирались. Маневр удался у Валерия Орехова, а спустя шесть минут Данил Файзуллин и вовсе сравнял счет – 4:4. Игра плавно перешла в овертайм, где «моряки» взяли реванш. Филигранным ударом отличился Николай Чебыкин – 5:4.

Игра «моряков» в третьем периоде поразила болельщиков. Фото: ХК «Адмирал»

Следующие два матча домашней серии «Адмирал» проведёт 30 января и 1 февраля с омским «Авангардом», начало противостояний в 19:30 часов.

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