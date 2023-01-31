800 миллионов будет направлено на замену сетей во Владивостоке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Фонд развития территорий выделит 2 миллиарда рублей на замену теплосетей, водоводов и канализационных труб в Приморском крае. За счет федеральных средств в 2023 и 2024 годах планируется отремонтировать почти 60 объектов в 16 муниципалитетах края, сообщили «КП – Владивосток» в правительстве региона.

По словам зампреда правительства Приморья Елены Пархоменко, за два года реконструируют почти 30 километров теплосетей, 50 километров водоводов и около 9 километров труб. 800 миллионов будет направлено на замену сетей во Владивостоке. Чиновник отметила, что в текущем году появится техническая документация. Сами работы стартуют в этом и продолжатся в 2024-м годах.

– В следующем году такая работа продолжится, в том числе, на водопроводных сетях, что также уменьшит количество коммунальных аварий. Самое главное, что такие денежные вливания смогут переломить ситуацию в коммунальном хозяйстве, в разы увеличив долю капитальных, а не текущих ремонтов, – отметила Елена Пархоменко.

Добавим, что на замену теплосетей во Владивостоке уже направлено 1,8 миллиарда рублей. Работы проведут после окончания отопительного сезона. В планах заменить инфраструктуру в Первомайском районе.

Напомним, что специалисты оценивают состояние теплосетей во Владивостоке как изношенное почти на 90%. В этой связи на коммуникациях регулярно происходят аварии и протечки. Капитальный ремонт коммунальных городских сетей неоднократно объявлял своей идеей фикс мэр Константин Шестаков.

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