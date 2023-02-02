В Приморье ищут мужчину со шрамом на шее

Волонтеры занялись поисками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье объявили поиски 35-летнего мужчины из села Ляличи. Антон Томазин перестал выходить на связь с родственниками с ноября 2022 года, в организации волонтеров «ПримПоиск» рассказали, что у приморца есть яркая отличительная примета – шрам на шее от уха до уха.

Описание внешности следующее: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, черные волосы, борода. Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины,просят позвонить по телефонам: 8 (42351) 2-34-44, 102 или 112 – полиция.

Контакты волонтеров: 8 914-069-90-90; 8 914-721-22-32.

Объявление «ПримПоиска». Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Приморье искали пару грибников. 23 июля супруги ушли в лес в поселке Рыбачий (Надеждинский район) после этого о них не было ничего слышно несколько дней. Как выяснилось, пара оставила машину в километре от поселка Рыбачий в сторону Тавричанки и потерялась в лесу. Супругам удалось позвонить на 112 и сообщить о ситуации. На поиски вышли кинологи и специалисты МЧС, полицейские Надеждинского района, а также около 50-ти волонтеров. Пропавших нашли живыми и здоровыми. Детали их пребывания в лесу не разглашаются.

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