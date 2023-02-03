Незаконные строения сносят на Некрасовской во Владивостоке

Во Владивостоке сносят нелегальные постройки. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Снос нескольких незаконных объектов прошел 2 и 3 февраля во Владивостоке. Сразу несколько металлических гаражей демонтровали на улице Некрасовской, ведь установлены они были без разрешений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в МУП «Содержание городских территорий» самовольно установленные гаражи были выявлены в районе Некрасовской, 48. Собственников предупреждали о необходимости устранения нарушений, однако автомобилисты не приняли должных мер. Идти на уступки специалисты не собирались, поэтому уже в четверг, 2 февраля, городская служба приступила к демонтажу.

Собственники гаражей были предупреждены о последствиях. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

В администрации города рассказали, что отправляют демонтированные объекты на площадку временного хранения. Забрать имущество владивостокцы смогут только тогда, когда подтвердят, что они являются собственниками и оплатят крупные суммы за демонтаж, перевозку, хранение. Кроме того, нарушителям придется заплатить штрафы за незаконное размещение объектов на территории города.

Следует отметить, что во Владивостоке регулярно сносят незаконно установленные объекты: гаражи, торговые павильоны, рекламные конструкции и так далее.

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