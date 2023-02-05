Трехмесячная девочка пострадала в аварии во Владивостоке, несмотря на автолюльку

Малютка – пассажир Honda Element. Фото: Евгения ГУСЕВА

Покровский парк, автомобильный поток, светит солнце… Этот день мог бы быть хорошим, вот только из-за несоблюдения правил дорожного движения на перекрестке столкнулись две машины, в одной из них была трехмесячная малютка. Из-за удара девочка пострадала.

Как рассказали в полиции Владивостока, все произошло возле Океанского проспекта, 37, там, где расположен музей ДВФУ. 59-летний водитель Honda CR-V ехал с проспекта Красного Знамени вниз, в сторону переулка Павленко. По неизвестной причине мужчина не проследил за ситуацией на дороге и задел Honda Element, где в автолюльке была кроха.

Схема ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

– В результате автоаварии несовершеннолетняя получила ушиб мягких тканей головы, – заявили в ведомстве.

По факту аварии завели административное дело о нарушении ПДД, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью (статья 12.24 КоАП РФ). Санкция статьи предполагает штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишение прав до полутора лет. Однако какое именно наказание понесет мужчина, пока не ясно – сейчас специалисты детально изучают происшествие, уже после будет вынесено решение.

Напомним, в середине января 2023 года неизвестный не притормозил перед пешеходным переходом в районе Народного проспекта, 28, и сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил травмы.

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