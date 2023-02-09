В приморском селе отловили собак, напавших на школьников

Работы по отлову продолжатся в плановом режиме. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Чугуевском районе отменили введенный из-за агрессивных бездомных собак режим ЧС. Местные власти напомнили, куда обращаться в тех случаях, когда вы находите безнадзорных животных.

В Telegram-канале муниципалитета рассказали, что на днях прошло заседание комиссии по ЧС. По словам председателя оперативного штаба Натальи Кузьменчук, стая собак, которая нападала на прохожих на улице 50 лет Октября, отловлена.

– Угрозы для населения нет. Работы по отлову продолжатся в плановом режиме.

Власти района напомнили, что сообщать о бездомных животных можно в специальный чат-бот.

Напомним, что режим ЧС в Чугуевском районе ввели 7 февраля. 6 числа бездомные собаки напали на трех школьников 10, 12 и 13 лет, позже стало известно, что от их зубов пострадала 14-летняя девочка. Следственный комитет по Приморье завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Виновникам грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.

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