Вандалы во Владивостоке изуродовали «бухту Соболь»

О случившемся рассказали владивостокцы в социальных сетях. Фото: telegram-канал @patroklinfo.

Во Владивостоке неизвестные испортили мурал на подпорной стене одной из популярных бухт в городе. Теперь часть нарисованного контейнеровоза закрашена цветными граффити, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О ситуации рассказали очевидцы в социальных сетях. Нижняя часть судна, что украшает стену у бухты Соболь, испорчена различными граффити, которые прикрывают надпись PONOLINE. Неизвестные, разрисовавшие мурал, выбросили использованные баллончики прямо на побережье.

Граффити закрыло надпись PONOLINE. Фото: telegram-канал @patroklinfo.

Контейнеровоз появился здесь в прошлом году благодаря известному московскому художнику Александру Пономареву. Одну из своих инсталляций «Уроборос» он установил рядом с египетскими пирамидами в городе Гиза. По словам творца, судно, которое он изобразил, вдохновит отдыхающих подумать о своих мечтах и желаниях.

Вот так выглядел мурал до того, как его разрисовали. Фото: telegram-канал @patroklinfo.

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» автор telegram-канала Patrokl.Info, искать тех, кто испортил рисунок, вряд ли будут, так как нет заявителя.

– Это не проект администрации или местных жителей, да и арт-объект, скорее всего, не оформлен как охраняемый. То же самое касается и восстановления, мурал – это, так сказать, разовая акция, и появление граффити было ожидаемым.

Напомним, что глава DNS и миллиардер Дмитрий Алексеев выкупил первый участок земли на Патрокле для создания набережной. Свой проект он показал главе Владивостока Константину Шестакову.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.