Власти Приморья усилят меры поддержки мобилизованных и их семей

Семьям мобилизованных выплатили по 150 тысяч рублей.
Фото: Правительство Приморского края
Во время Послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что важно поддерживать не только мобилизованных, но и их семьи. Губернатор Приморья Олег Кожемяко добавил, что заявление главы государства о предоставлении отпусков военнослужащим имеет большое значение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
– Мы общаемся с ребятами, знаем, насколько важно им побывать дома, перезагрузиться, перезарядиться другой энергией, увидеть своих близких. Данное решение вдохнет в них новый импульс. У ребят наступает определенная усталость. Предоставление раз в полгода по 14 дней отпуска без дороги – правильное решение, которое позволит освежить и войска, и обстановку на фронте в целом.
Еще одна важная работа – поддержка семей военнослужащих. По 150 тысяч рублей выплатили родным мобилизованных и добровольцам отряда «Тигр». Одна из мер – бесплатное питание для детей, проезд на транспорте.
Глава края добавил, что в Приморье продолжится создание фондов поддержки бойцов, работа в этом направлении будет усилена. По его словам, местные жители помогают землякам в приобретении спецоборудования и его доставке.
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