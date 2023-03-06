Машина всмятку: два человека пострадали из-за ДТП в Артеме

Пострадавших госпитализировали. Фото: УМВД России по Приморскому краю

По информации ГИБДД по Приморью, за минувшие выходные в крае произошло 102 ДТП, из-за них погиб один человек, 19 – получили травмы различной степень тяжести. Одна из таких аварий произошла в Артеме, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.

Водитель Toyota Hilux Surf ехал в сторону Артема, но по неизвестным причинам вылетел с проезжей части в кювет и опрокинулся набок. Судя по фотографиям, машина серьезно пострадала: двери помяты, выбиты почти все стекла.

Из-за аварии 31-летние водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести, их пришлось госпитализировать. Сейчас специалисты проводят проверку и выясняют, что стало причиной ДТП.

Напомним, что во Владивостоке произошла серьезная авария. Легковой автомобиль залетел под припаркованную фуру в районе Постышева.

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