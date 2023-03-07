В Приморье осудят лжеполицейскую, которая забирала деньги у пенсионеров

В преступлениях обвиняется 18-летняя девушка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летней жительницы Спасска-Дальнего. Сотрудники правопорядка считают, что девушка и ее сообщник с помощью обмана забирали деньги у пенсионеров. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам обвиняемой, познакомилась с соучастником она через приложение в интернете. Во время переписки злоумышленники договорились о «сотрудничестве» и придумали мошенническую схему.

В ведомстве сообщили, что члены преступной группы связывались с пожилыми людьми и говорили им, что их родственники якобы совершили преступление. После этого, они требовали от жертв отдать деньги «курьеру», чтобы их близкие люди могли избежать уголовной ответственности.

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемая приехала к 74-летней женщине из Уссурийска, дочь которой якобы совершила преступление. Злоумышленница представилась сотрудником полиции. Пенсионерка откладывала деньги на ремонт квартиры, но, чтобы спасти дочку, она отдала лжеполицейской 110 тысяч рублей. Нарушительница переводила деньги на банковскую карту сообщника, оставляя себе пять процентов на расходы.

Девушка обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2, статья 159 УК РФ). Суд определит ее дальнейшую судьбу. Полиция продолжает устанавливать личность второго участника преступлений.

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