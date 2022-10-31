Бабушка лишилась квартиры и крупной суммы денег из-за мошенников в Приморье

Из-за мошенников бабушка осталась без накоплений и квартиры во Владивостоке. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Доверчивая старушка из Владивостока осталась без накоплений и квартиры. Пожилую женщину обманул мошенник, который представился «дознавателем», об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Бабушка 77-лет рассказала, что мужчина позвонил на домашний телефон и представился сотрудником полиции. Он убедил пенсионерку, что ее банковский счет находится под угрозой. Решение проблемы мошенник тоже предложил: снять и перевести ему один миллион рублей. Женщина жила вместе с сестрой и решила позаботиться о ней, попросив ее сделать тоже самое. Она, в свою очередь, потеряла около полутора миллионов рублей.

«Дознаватель» понял, что нашел золотую жилу и продолжил запугивать бабушку. Однако в этот раз ситуация оказалась еще серьезнее. Квартира, где проживали пенсионерки, якобы была представлена на торгах на черном рынке. Преступник объяснил, что необходимо срочно продать жилье и вновь отправить деньги на определенный счет.

Старушки были в панике. Покупателей жилья они смогли найти только за месяц, а заплатили им 7,5 миллионов. Пожилые женщины вновь перевели деньги неизвестному мужчине. Лишь только после этого бабушки обратились в полицию и поняли, что стали жертвами обмана. Следует отметить, что общий материальный ущерб составил 9,5 миллионов рублей.

Сотрудники правопорядка завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (часть 4 статья 159 УК РФ). Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что большое количество людей обратилось в полицию в октябре 2022 года. За один месяц жители Владивостока пополнили кошельки мошенников на 38 миллионов рублей.

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