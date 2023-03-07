Бывший начальник колонии на Камчатке проведет несколько лет за решеткой из-за взяток

Директор фирмы передал обвиняемому взятку в размере 270 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке суд вынес приговор экс-сотруднику ФСИН. Бывший начальник исправительной колонии №5 обвиняется во взятничестве. Теперь он на несколько лет окажется по другую сторону решетки и заплатит крупный штраф. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как сообщили в следственном комитете Камчатки, в 2020 году 34-летний мужчина от имени учреждения заключил договор со строительной компанией по подбору и привлечению к оплачиваемому труду в качестве подсобных рабочих осужденных к принудительным работам. После этого, злоумышленник потребовал взятку за выполнение условий договора. Получил он ее вечером 14 ноября 2022 года в Петропавловске-Камчатском в районе улицы Вулканная. Директор фирмы передал обвиняемому 270 тысяч рублей. Однако сразу после этого начальника колонии задержали сотрудники правопорядка. Он дал признательные показания и его отстранили от занимаемой должности.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 810 тысяч рублей и лишение права занимать определенные должности на 4 года.

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