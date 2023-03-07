«Приду в школу и расстреляю»: камчатских педагогов взволновало сообщение в соцсетях

Полиция проводит проверку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Взволнованные жители Петропавловска-Камчатского рассказали в социальных сетях об угрозах стрельбы в одной из школ города. Сообщения от незнакомца появились в родительском чате. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».
– Приду в школу и расстреляю. Готовьте подгузники с собой, а лучше сразу надевайте, – написал злоумышленник в мессенджере.
Скриншот переписки. Фото: социальные сети.
Именем пользователя была указана Зинаида Альбертовна, но в школе № 4 Петропавловска-Камчатского ее никто не знает. Многие решили, что это шутка, но несмотря на это обратились в полицию. В УМВД России по Камчатскому краю журналисту «КП» подтвердили данную информацию.
– 6 марта 2023 года в полицию поступило сообщение о том, что в родительском чате школы номер 4 Петропавловска-Камчатского мессенджера неизвестный угрожает убийством. По данному факту организована проверка. В учебное заведение направлены сотрудники полиции. Ведется разбирательство. С учениками школы проводятся профилактические беседы, – прокомментировали в ведомстве.
«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.
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