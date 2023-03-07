«Приду в школу и расстреляю»: камчатских педагогов взволновало сообщение в соцсетях

Полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взволнованные жители Петропавловска-Камчатского рассказали в социальных сетях об угрозах стрельбы в одной из школ города. Сообщения от незнакомца появились в родительском чате. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

– Приду в школу и расстреляю. Готовьте подгузники с собой, а лучше сразу надевайте, – написал злоумышленник в мессенджере.

Скриншот переписки. Фото: социальные сети.

Именем пользователя была указана Зинаида Альбертовна, но в школе № 4 Петропавловска-Камчатского ее никто не знает. Многие решили, что это шутка, но несмотря на это обратились в полицию. В УМВД России по Камчатскому краю журналисту «КП» подтвердили данную информацию.

– 6 марта 2023 года в полицию поступило сообщение о том, что в родительском чате школы номер 4 Петропавловска-Камчатского мессенджера неизвестный угрожает убийством. По данному факту организована проверка. В учебное заведение направлены сотрудники полиции. Ведется разбирательство. С учениками школы проводятся профилактические беседы, – прокомментировали в ведомстве.

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

ПО ТЕМЕ

Во Владивостоке отменили уроки в ряде школ из-за сообщения о массовом минировании

«Заминированными» оказались 56 школ и МГУ имени Невельского (подробнее)

Во Владивостоке оперативно задержали «шутника», угрожавшего расстрелять школу

Сообщения с угрозами и цитатами пермского студента, напавшего на людей, рассылались через группу в мессенджере (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В помощь фермеру: все о дронах в сельском хозяйстве

Амбициозный руководитель фирмы дал советы об инновациях

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.