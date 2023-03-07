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НовостиВладивосток7 марта 2023 4:25

Незаконные кафе, магазины и киоски сносят во Владивостоке

Спецтехника уже побывала на улице Лермонтовой и 2-ой Шоссейной
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Незаконные объекты снесли во Владивостоке.

Незаконные объекты снесли во Владивостоке.

Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Незаконные объекты продолжают сносить во Владивостоке. На прошлой неделе рабочие и спецтехника побывали на улицах Лермонтова и 2-ой Шоссейной и убрали несколько торговых павильонов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в администрации города, проводят работы сотрудники муниципальной службы «Содержания городских территорий». Они снесли незаконные кафе, магазин и киоски на Лермонтова, 62 и 64, а также на 2-ой Шоссейной, 8. Ранее по этим адресам находилось девять торговых павильонов, но когда на участок заехала спецтехника, то некоторые собственники самостоятельно убирали свое имущество.

Работы прошли на прошлой неделе.

Работы прошли на прошлой неделе.

Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Некоторые собственники убрали свои павильоны самостоятельно

Некоторые собственники убрали свои павильоны самостоятельно

Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Постройки отвозят на площадку временного хранения.

Постройки отвозят на площадку временного хранения.

Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Как рассказали в управлении дорог администрации Владивостока, демонтаж незаконно установленных гаражей, торговых павильонов, рекламных баннеров и заборов проходит практически ежедневно.

Собственник обязан оплатить демонтаж, хранение объекта и штраф.

Собственник обязан оплатить демонтаж, хранение объекта и штраф.

Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Следует отметить, что после работ по демонтажу незаконные объекты отправляют на площадку временного хранения. Собственнику необходимо заплатить крупную сумму и предоставить специальные документы, чтобы забрать свое имущество.

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