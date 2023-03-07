Незаконные объекты снесли во Владивостоке. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Незаконные объекты продолжают сносить во Владивостоке. На прошлой неделе рабочие и спецтехника побывали на улицах Лермонтова и 2-ой Шоссейной и убрали несколько торговых павильонов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в администрации города, проводят работы сотрудники муниципальной службы «Содержания городских территорий». Они снесли незаконные кафе, магазин и киоски на Лермонтова, 62 и 64, а также на 2-ой Шоссейной, 8. Ранее по этим адресам находилось девять торговых павильонов, но когда на участок заехала спецтехника, то некоторые собственники самостоятельно убирали свое имущество.

Работы прошли на прошлой неделе. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Некоторые собственники убрали свои павильоны самостоятельно Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Постройки отвозят на площадку временного хранения. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Как рассказали в управлении дорог администрации Владивостока, демонтаж незаконно установленных гаражей, торговых павильонов, рекламных баннеров и заборов проходит практически ежедневно.

Собственник обязан оплатить демонтаж, хранение объекта и штраф. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Следует отметить, что после работ по демонтажу незаконные объекты отправляют на площадку временного хранения. Собственнику необходимо заплатить крупную сумму и предоставить специальные документы, чтобы забрать свое имущество.

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