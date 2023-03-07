Незаконные объекты снесли во Владивостоке.
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
Незаконные объекты продолжают сносить во Владивостоке. На прошлой неделе рабочие и спецтехника побывали на улицах Лермонтова и 2-ой Шоссейной и убрали несколько торговых павильонов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в администрации города, проводят работы сотрудники муниципальной службы «Содержания городских территорий». Они снесли незаконные кафе, магазин и киоски на Лермонтова, 62 и 64, а также на 2-ой Шоссейной, 8. Ранее по этим адресам находилось девять торговых павильонов, но когда на участок заехала спецтехника, то некоторые собственники самостоятельно убирали свое имущество.
Работы прошли на прошлой неделе.
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
Некоторые собственники убрали свои павильоны самостоятельно
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
Постройки отвозят на площадку временного хранения.
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
Как рассказали в управлении дорог администрации Владивостока, демонтаж незаконно установленных гаражей, торговых павильонов, рекламных баннеров и заборов проходит практически ежедневно.
Собственник обязан оплатить демонтаж, хранение объекта и штраф.
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
Следует отметить, что после работ по демонтажу незаконные объекты отправляют на площадку временного хранения. Собственнику необходимо заплатить крупную сумму и предоставить специальные документы, чтобы забрать свое имущество.
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