Понтифик дал имя краснокнижному хищнику Leo 252M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал, что готов показать Папе Римскому красоты региона. Ранее понтифик заявил о возможном визите во Владивосток после поездки в Монголию с целью посетить российский нацпарк «Земля леопарда». По словам губернатора, Франциск может побывать на островах и в Дальневосточном морском заповеднике, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на правительство.

– Показать Приморье, показать красоту приморской земли мы всегда готовы. У нас же не только леопарды, у нас и тигры есть, у нас прекрасные олени, у нас прекрасные лотосы, и чудные острова, и Дальневосточный морской заповедник. Все будет зависеть от того, в какое время может состояться визит. В Приморье есть, что показать, да и Владивосток можно продемонстрировать вполне достойно, – подчеркнул Олег Кожемяко.

К слову, губернатор считает, что приезд понтифика в Приморье станет большим событием, поскольку Папа Римский является «значительным человеком». Глава региона пообещал встретить персону «как подобает».

Напомним, ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил ТАСС, что Франциск готов прилететь во Владивосток, «если все будет благоприятно. Перед этим понтифик дал кличку краснокнижному хищнику Leo 252M, назвав его именем главного героя одноименной аргентинской поэмы Хосе Эрнандеса «Мартин Фьерро» в рамках программы «Хранители». Ее участниками уже стали представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, зоолог и телеведущий Николай Дроздов и российский певец Дима Билан.

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