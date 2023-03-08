Нейросеть показала районы Владивостока, если бы те были людьми

Исторический центр города оказался молодой девушкой. Фото: Midjourney

Нейросеть Midjourney по запросу наших корреспондентов сгенерировала образы районов дальневосточной столицы, если бы те были людьми. ИИ увидел исторический центр города как белокурую девушку, а бухту Тихая – пожилым брутальным моряком, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

Женщиной также оказался район Второй Речки. Эгершельд, в свою очередь, предстал перед нами в образе мудрого пожилого скитальца. Напомним, ранее нейросети показали потенциальную реализацию мастер-плана «Владивосток - 2050». На кадрах опоры Золотого моста стали небоскребами, а лайнеры стали жилыми домами.

Фото: Midjourney

О том, как искусственный интеллект изобразил Приморский океанариум – в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток». Определенно, «нейронки» стали частью нашей жизни, но не стоит переживать, что они заменят ручной творческий труд художников. В Приморье невероятно много талантливых мастеров.

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