Дебоширов-мигрантов, устроивших массовую драку в Артеме, выдворят из России

Артемовский городской суд признал мужчин виновными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье дебоширов, которые вынесли железную дверь своему соседу, выдворят за пределы России. Об этом рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по краю Ирины Сырова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, что в Артеме около 15-20 жителей одной из республик Средней Азии в доме на Кирова, 150, вынесли железную дверь своим соотечественникам и устроили драку. Причиной скандала стала личная неприязнь.

В итоге сотрудники полиции задержали и доставили трех участников массовой потасовки 23, 33 и 45 лет. Оказалось, что мужчины находятся на территории России нелегально. Из-за этого, а также из-за нарушения тишины и покоя других жителей на них составили административные протоколы.

Артемовский городской суд Приморского края признал жителей Средней Азии виновными. В качестве наказания им назначили штраф в две тысячи рублей, а также принудительно выдворение за пределы нашей страны. Сейчас все три нарушителя находятся в центре временного содержания иностранцев и людей без гражданства.

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