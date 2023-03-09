Мэрия Владивостока обратилась к автомобилистам

В Приморье местами небольшие, на востоке умеренные осадки. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Во Владивостоке – первый весенний снег. Об этом, кстати, заранее сообщали синоптики. В мэрии города уточнили прогноз по осадкам. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что в дальневосточной столице пойдет сне с дождем, мы уже писали ранее. Небольшие осадки в городе будут идти ориентировочно до 15 часов 9 марта, сообщили специалисты. В связи с этим власти обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательными и осторожными.

– Не превышайте скоростной режим, заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами и соблюдайте дистанцию.

Напомним, в Приморье местами небольшие, на востоке умеренные осадки. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха -1...+10°C.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в начале второй декады в Приморье ворвется атмосферный фронт, который испортит погоду в крае. Глава Примгидромета Борис Кубай подробнее рассказал о надвигающемся циклоне.

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