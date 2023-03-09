«Спущено колесо, на лобовом – пластиковый поддон»: за что во Владивостоке испортили чужой автомобиль

Белый автомобиль стал звездой социальных сетей. Фото: t.me/patroklinfo.

Очередной горе-парковщик стал героем социальных сетей. Автомобилист из Владивостока попал в объективы камер мобильных телефоном благодаря искусству умения парковаться. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Действие развернулось на Сочинской. Уже несколько недель возле контейнеров для раздельного сбора мусора стоит неприметный белый автомобиль марки Chevrolet Cruze. Госномер у машины, кстати, отсутствует. Но это не отменяет того факта, что транспорт очень сильно мешает местным жителям. Судя по всему, владельца данного авто решили «взбодрить». Неизвестные спустили горе-парковщику одно колеса, а на лобовое стекло положили пластиковый поддон. Фотографии уже разлетелись по социальным сетям.

Машина мешает проходу к мусорным контейнерам. Фото: t.me/patroklinfo.

– Смотрим, как будет развиваться ситуация, – пишут в одном из пабликов.

Между тем, там же напомнили об аналогичной ситуации, которая произошла еще в конце декабря 2022 года. Тогда в центре внимания оказался недешевый автомобиль на Феодосийской. И если у обитателей Сочинской, как может показаться, нравы помягче, то жители Феодосийской вообще не стеснялись: автомобиль буквально погряз в кучах мусора, а кузов с обоих сторон оказался поцарапан неизвестными.

Случай на Феодосийской. Фото: t.me/peo_25.

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