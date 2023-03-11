Синоптики уточнили прогноз по надвигающемуся на Владивосток снегопаду

Предстоящий снегопад, согласно прогнозам синоптиков, пройдет 12-13 марта на большей части Приморья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты рассказали, к чему стоит готовиться жителям и гостям Владивостока. Точную дату и время снегопада озвучили в Примгидромете. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным метеорологов, после обеда 12 марта, воскресенье, во Владивостоке начнется очень сильный снег с количеством осадков более 20 миллиметров за 12 часов и даже меньше. Непогода будет бушевать в городе до ночи 13 марта.

Осадки обрушатся на Владивосток вместе с сильным ветром, порывы которого будут достигать 20-25 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат, автомобилистов просят быть предельно аккуратными и внимательными, а по возможно и вовсе отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Напомним, из-за надвигающегося циклона в дальневосточной столице ввели режим повышенной готовности. Особое внимание специалисты уделят центральным дорогам, крутым спускам и подъемам. Бригады будут работать в круглосуточном режиме. В случае необходимости в городе могут ограничить движение на некоторых участках.

Школьникам в понедельник, 13 марта, разрешили свободное посещение учебных заведений. Пропуск занятий в этот день прогулом считаться не будет. Эту информацию официально подтвердили в мэрии.

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