Из-за надвигающегося циклона во Владивостоке ввели режим повышенной готовности

В крае объявили штормовое предупреждение. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за непогоды, которая нанесет удар по Приморью 12 марта, во Владивостоке ввели режим повышенной готовности. Согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, он продлится с 11 марта 16:00 до 14 марта 9:00. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на базе муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» развернут оперативный штаб. По словам представителей «СГТ», особое внимание уделят основным дорогам, по которым проезжают машины, крутым спускам и подъемам. Бригады будут работать в круглосуточном режиме. В случае необходимости в городе могут ограничить движение на некоторых участках.

Напомним, что 12 марта в Приморье ворвется циклон. За 12 и менее часов в крае выпадет 6-17 миллиметров снега, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не выезжать за пределы городов и сел. Непогода сохранится и 13-го числа.

Из-за снегопада в школах Владивостока объявили свободное посещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежный циклон испортит погоду в Приморье в начале следующей недели

Температура воздуха в крае опустится до -19°C (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Приморье защитили от угольной пыли

Рассказываем о новой технологии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.