Во Владивостоке произошло страшное ДТП с пассажирским автобусом

В аварии пострадали два человека. Фото: @novosti_vdk

Во Владивостоке в районе улицы Луговая автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. У Общественного транспорта смятый бампер и левая часть кузова, Toyota Corolla Axio приняла весь удар на себя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Машину смяло, как консервную банку, пострадали два человека.. На месте аварии сейчас пробки и затрудненное движение. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

Госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель маршрутного автобуса, попав на скользкий участок дороги, не справился с управлением и совершил столкновение с «Тойотой», которая двигалась в встречном направлении. В результате ДТП травмы получили 26-летний водитель и 40-летняя пассажирка автомашины Toyota Axio. Остальные участники происшествия целы.

Напомним, после снегопада, обрушившегося на Владивосток, высота снежного покрова на дорогах составила 14 сантиметров. В связи с этим утром 12 марта во всех районах работает спецтехника. На очистку снега выехало 154 машины. В работах задействованы 283 специалиста, они освобождают от снега тротуары, остановки и переходы.

По уточненным данным Примгидромета сильный снег сегодня начнется в 19 часов и продлится до 3 часов ночи понедельника.

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