Снежная стихия обрушилась на Владивосток 12 марта. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Во Владивостоке 12 марта выпало 14 сантиметров снега, снегопад продолжает набирать обороты. В отдельных районах Приморья ожидаются осадки с количеством 20 миллиметров и более. По данным Примгидромета снежная стихия усилится в 19:00 и продолжит бушевать до трех часов ночи. Из-за метели в городе пятибалльные пробки. Техника трудится с самого утра, но на дорогах то и дело скользят автомобили, из-за чего происходят ДТП, в том числе и массовые.

Во Владивостоке закрыт въезд для грузовых транспортных средств свыше 5 тонн. Также ограничено движение грузовиков на автодороге «поселок Новый- Де-Фриз – Седанка – Патрокл» и на острове Русский. В дальневосточной столице для всех видов транспорта ограничено движение на спуске по улице Капитана Шефнера.

Напомним, мэр Константин Шестаков попросил работодателей отпустить в понедельник своих сотрудников на удаленную работу, а также дал рекомендации по посещению школ и детских садов. Он объявил, что оперативный штаб принял решение отменить занятия для учеников младших классов, а для старшеклассников и детсадовцев ввести свободное посещение.

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