Суд во Владивостоке заново рассмотрит дело депутата, обвиняемого в растлении ребенка

Предварительное заседание назначено на 20 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке суд заново рассмотрит уголовное дело экс-депутата Артема Самсонова, который обвиняется в растлении несовершеннолетнего. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Наталья Касилова.

Дело против коммуниста завели в ноябре 2021 года – практически сразу после визита силовиков. Задержали мужчину на трассе, доставили в квартиру в центре Владивостока.

Советский районный суд признал его виновным в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и в качестве наказания назначил 13 лет колонии строгого режима. Сторона защиты с решением была не согласна.

Однако в феврале 2023 года Приморский краевой суд отменил приговор, уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство.

– Предварительное заседание назначено на 20 марта, в 15.00, – рассказала Касилова, уточнив, что заседание, вероятно, пройдет за закрытыми дверями.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что депутату Законодательного Собрания Приморья Артему Самсонову, осужденному по скандально известному делу о педофилии, отменили приговор. Коммуниста отправили под домашний арест как минимум на три месяца

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