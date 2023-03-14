В Уссурийске задержали любителей азартных игр, организовавших подпольное казино

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Даниил ОПАРИН

В Уссурийске задержали двух мужчин, которые тайно проводили в нежилом помещении азартные игры. К своему бизнесу местные жители подошли основательно, установили все необходимое оборудование, находили клиентов в интернете. Горе-бизнесменов арестовали и изъяли у них все, что относится к незаконным играм, в том числе и нажитые нечестным путем деньги, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– По версии следствия, не позднее 2 марта 2023 года местные жители с целью извлечения дохода, незаконно, группой лиц по предварительному сговору, в доме по улице Спортивная устроили азартные игры. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности, – рассказали в пресс-службе следственного комитета по Приморскому краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в центре Владивостока силовики провели обыски в нежилом помещении на Океанском проспекте. В ноябре 2021 года мужчина обустроил с помощью Интернет-сети уютное онлайн-казино в помещении. Операция успешно прошла 14 декабря - деятельность пресекли. Провели обыски, изъяли деньги и компьютеры.

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